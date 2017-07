Se burla de la comunidad LGBT y recibe su merecido

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Se mofó, agotó los calificativos en contra de los integrantes de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) quienes realizaron una marcha con el propósito de exigir respeto, pero... para un joven de Monclova fueron blanco de risas.

No conforme con grabarse, transmitió a través de Facebook los comentarios en contra de la comunidad LGBTTTIQ: “¿Por qué nos haces esto Dios? ¿Por qué mandas a estas personas?”, se le escucha decir a quien fue identificado como Luis, informa Excélsior.

No, no, no. Uno que viene a la iglesia a cumplir con esto y… ¡mira, mira, mira!, ¿por qué?, ¡uy!”, comentó.

De acuerdo con el diario Zócalo, la marcha salió del cruce ubicado en la avenida Leandro Valle y bulevar Ejército Nacional hasta llegar al bulevar Pape y desembocó en la plaza del Magisterio.

Sus acciones pronto fueron reprobadas por los usuarios, quienes lo llamaron “Ladypasiva” y “Ladycloset”; a lo que respondió Luis con memes de los comentarios y risas en su muro.