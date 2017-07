Agencias

COLORADO, EE.UU.- El domingo pasado, un empleado del campamento Glacier View Ranch (Colorado, EE.UU.) llamado Dylan se despertó cuando se dio cuenta de que un oso le estaba mordiendo la cabeza e intentaba arrastrarle fuera del lugar de acampada, informan medios locales, informa el portal RT.

También te puede interesar: Graban a sujeto acosando a una mujer en el transporte público

El ataque tuvo lugar a las 4 de la madrugada cuando Dylan, de 19 años de edad, y cuatro colegas dormían al aire libre a la orilla de un lago. Al darse cuenta del ataque, sus compañeros trataron de rescatar al joven asustando al plantígrado, que acabó soltándose a su presa y abandonando el lugar.

Teenager in Colorado amazingly fights off a bear with his head in it's mouth and lives to tell the tale: https://t.co/cFN4Rs2avq pic.twitter.com/lEla7w1z8d