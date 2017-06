Agencia

Barcelona.- Shakira y Piqué han volado este viernes a Rosario para asistir a la boda de Leo Messi y Antonella Roccuzzo. Durante el viaje muchos pasajeros han reconocido a la artista y se han acercado a ella para fotografiarla. Sin embargo, una de las azafatas ha querido ir mucho más lejos y le ha dedicado una coreografía en pleno vuelo, indicó la vanguardia en su portal.

Al son del Waka Waka de Shakira, canción con la cantante con la que ofició el Mundial de Sudáfrica de 2010, la asistente de vuelo recreó la coreografía ante la cantante y el futbolista. El resto de la tripulación y pasajeros no tardaron en grabar la escena e incluso la propia Shakira, perpleja y emocionada, rebusca rápidamente entre su equipaje para grabar la escena con su móvil.

Shakira & Piqué are on their way to Messi's wedding (Shakira also performing) & flight attendant gets creative. pic.twitter.com/ztCvBmsYcu