Sonora.- Una mujer fue grabada mientras exigía a gritos la restitución de un muñeco de la serie animada de Dragon Ball Z en una tienda del centro de Hermosillo.

“¡Cambiamelo!”, reclamó la madre de familia que fue conocida en redes sociales como #LadySayayín por la raza guerrera que aparece en la serie japonesa, informa el portal Sin Embargo.

Aparentemente, la mujer exigía que le cambiaran una figura de acción que había comprado días antes y que su hijo habría roto.

“No puede ser. En las pin... tiendas te cambian las cosas. Me lo vas a cambiar”, continuó la madre de familia, después que su hijo le dijera que se fueran de la tienda.

Empecinada, agregó que aunque su madre se estuviera muriendo, no abandonaría la tienda hasta que atendieran su exigencia.

“Te lo juro que me va a dar un infarto. No me voy a mover de aquí, y que se muera mi mamá, y lo cargas en tu consciencia”.

Luego de recalcar que al llegar a la tienda solicitó el cambio de la figura de manera amable, señaló que no era una delincuente como para hacer un “desma...”, pues si rompía algo, lo tendría que pagar.

El video fue grabado por otra persona que se encontraba en el interior de la tienda, y se desconoce si la mujer logró su objetivo.