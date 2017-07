Agencia

Estados Unidos.- Donald Trump concedió este lunes un discurso crítico con el sistema de seguro médico conocido como Obamacare, pero lo que llamó más la atención del acto fue una mujer que estaba situada detrás del presidente estadounidense durante su intervención.

Sus extrañas y, en cierto modo, trágicas cejas avivaron a los comentaristas de las redes sociales, algo cansados de escuchar las acostumbradas críticas del republicano a los programas de Barack Obama, indicó RT en su portal.

También te puede interesar: Policía le jala el cabello a una vendedora de flores (video)

Así, por ejemplo, un usuario de Twitter comentó que la forma de las cejas era consecuencia de la ley de salud del anterior presidente Obama.

"Cuando te das cuenta de que tus cejas han sido víctimas de la reforma del Obamacare", apostilló.

#trump planting distractions during live broadcasts so we couldn't hear a thing he said #eyebrows pic.twitter.com/0z17cpqmdu

When you realize that your eyebrows are a victim of Obamacare. pic.twitter.com/k8DCZq17ot