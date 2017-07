Trolean a Peña Nieto por tuit de felicitación a Malala

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó un tuit para saludar a la activista pakistaní Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2014, que abrió su cuenta en esa red social este 7 de julio.

"¡Qué gran oportunidad poder seguirte en Twitter, @malala! Tu vida y mensaje son ejemplo e inspiración para el mundo. Bienvenida", escribió el mandatario mexicano. Sin embargo, ese mensaje amistoso de bienvenida provocó críticas por parte de algunos usuarios, reporta RT.

Así, algunos se burlaron por el hecho de que la activista no iba a comprender un mensaje escrito en español, mientras que otros no perdieron la oportunidad para recordar alguna de las tareas pendientes de su Gobierno, como la resolución del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, la propia Malala agradeció el mensaje de EPN en español y en inglés y ha expresado su deseo de visitar México para conocer a sus "increíbles" habitantes "algún día".

Mis más sinceras gracias, Presidente @EPN! I look forward to visiting Mexico and meeting your incredible people someday.