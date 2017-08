Agencias

CHINA.- Un niño sobrevivió casi un mes a base de carne de serpiente, pescado y bayas silvestres luego de haberse fugado de su casa en el sur de China. Según informa 'South China Morning Post' citando medios locales, el menor de 10 años, identificado como Miao, había abandonado su hogar el pasado 29 de junio debido a que su padre le pegó.

"Había gente que me ofrecía comida, pero me daba vergüenza ir [a sus casas] porque mi ropa estaba muy sucia", relató el intrépido pequeño, que se enrumbó con sus bolsillos vacíos hacia la ciudad de Chongqing, a más de 800 kilómetros de su hogar en el municipio de Xuanwei, informa el portal web RT.

También te puede interesar: ¿Campaña anti robo o propaganda misógina?

Miao superó todas las dificultades que se presentaron en su camino. "Dormía bastante bien, no tenía miedo", afirmó el aventurero, que tuvo que pasar las noches en graneros, camiones abandonados o a la intemperie. Todo esto sin perder los valores propios.

"Yo no robaría ni hurtaría", aseguró Miao. Así, con un encendedor que encontró en el suelo, el pequeño se las ingeniaba para encender su propia fogata, donde cocinaba los peces que atrapaba en un río con nada más que una botella de plástico y sus propias manos. En una ocasión atrapó una serpiente que posteriormente preparó a las brasas.

No obstante, Miao sufrió momentos indeseables. En un par de ocasiones sufrió de diarreas y fiebre, por lo que debió automedicarse con bayas silvestres utilizando el conocimiento que "había recogido" viviendo en el campo.

La aventura de Miao terminó cuando unos oficiales de Policía se percataron de las andanzas del pequeño 24 días después de su partida, a más de 100 kilómetros de su hogar. El niño fue devuelto a su familia, y su padre prometió no volverle a pegar.

10-year-old boy lives in the wild in China for 24 days by eating snakes and herbs https://t.co/s3stDdz16w