CALIFORNIA DEL SUR.- April Bolt, una mujer estadounidense del estado de Carolina del Sur, tiene de nuevo su cartera perdida hace 25 años, reporta ABC News.

Durante un picnic con su familia en 1992, April olvidó su cartera en un barco. Alguien la tomó, sacó el dinero y la tiró en el lago Hartwell. Para su sorpresa, Brodie Brooks, un niño de 11 años, la pescó accidentalmente del estanque este 3 de julio, confundiéndola con un enorme pez, señala el portal web RT.

“I couldn’t believe it." Woman's purse lost in lake 25 years ago found by boy while fishing: https://t.co/a3CylVTbK0 pic.twitter.com/Tn44NYHVXR

Un familiar del menor que estaba pescando con él afirmó que se trataba de un "tesoro". "Yo pesqué en este lago toda mi vida, y es la primera vez que veo algo así", comentó el hombre al medio. La revisión del contenido permitió entender rápidamente a quién pertenecía la cartera, que finalmente ha sido devuelto a su dueña.

I'd be mad if I lost all my lipsticks, too! Woman's purse lost in lake found by boy while fishing 25 years later: https://t.co/Ssgc1IZlQC pic.twitter.com/EBbNHduJjW