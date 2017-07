Agencias

LONDRES, Inglaterra.- Un video que muestra a una niña enredada a una pitón mientras está en el sofá de su casa viendo televisión, ha causado polémica en las redes sociales, según un artículo publicado en el sito de noticias del diario español Telecinco.es.

También te puede interesar: 'Super tormenta' digna de una película azota China (Video)

La niña está muy tranquila, mientras la pitón, de 3,6 metros de largo, descansa sobre una de sus piernas. Durante casi toda la grabación, que es de 39 segundo, el reptil permanece inmóvil, aunque en un momento dado bosteza luciendo su considerable boca y dejando ver su lengua antes del final de la grabación, informa el portal web Telemundo.

El video, que fue publicado por el usuario Ed Taoka en Facebook, ha sido visto más de 8.000.000 de veces.

Ante las imágenes, los usuarios manifestaron su desconecto e indignados condenaron al hombre por poner a su hija en peligro.

Pero Taoka cansado de las criticas escribió lo siguiente en su cuenta de Facebook: “Mi hija está perfectamente segura. La interacción entre cualquier animal y un niño tiene que ser siempre supervisada. No. No la está examinándola (como una presa). Eso es un mito.

"Las serpientes no tienen deseos de mordernos y comernos. ¿Saben lo que le gusta comer a estas serpientes? Ratas. Ama las ratas. No comerá ninguna otra cosa. Por amor de dios, intenté darle un conejo pero es una señora muy exquisita. Solo come ratas descongeladas”, aseguró el hombre, quien reside en Inglaterra, en su post.

También dijo que la serpiente, de nombre Cher, es un animal domesticado, que como cualquier otro animal bosteza.