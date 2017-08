Cucaracha 'agarra' por sorpresa a una reportera en EU (video)

Agencia

Ciudad de México.- Los periodistas en la calle pueden vivir muchas experiencias, desde las más alucinantes hasta las más desagradables. En Estados Unidos una reportera pasó un incómodo momento por una cucaracha, según se ve en un clip colgado en YouTube.

Mary Beth McDade, del canal KTLA en Los Ángeles, fue sorprendida por el insecto cuando se disponía a realizar una transmisión en vivo. Una cámara captó la pequeña, pero repugnante secuencia, informa el portal La República.

En la grabación que nació en Twitter y ahora está en YouTube, se puede ver el momento en que la cucaracha se trepa por el vestido de la joven, quien estaba mirado a otro lado.

Al percatarse de la presencia del animal Mary Beth saltó de susto y rápidamente trató de alejarse. La chica se recuperó rápidamente y pudo seguir su trabajo sin perder la sonrisa.

El video llegó a YouTube y otras plataformas de las redes sociales, donde los usuarios felicitaron a la periodista por mantenerse firme, pese al espanto que pueden producir estos insectos.

Ahhhhh: Flying cockroach jumps on @mcdade_mb before her live shot on the @KTLA 5 News at 10p! #RoachBomb pic.twitter.com/ZjbC8NDMuv