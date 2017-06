Agencia

Estados Unidos.- La empresa Magic Unicorn Inc. ha lanzado una aplicación que permite quitar el maquillaje de la cara de cualquier persona, o al contrario, hacerlo más intenso.

Con la novedosa tecnología, denominada MakeApp, por fin podemos saber cómo son las estrellas sin el lápiz labial, el corrector y el rímel. Para verlo, se puede descargar la aplicación en AppStore y PlayMarket, informa RT.

También te puede interesar: ¡Récord! En menos de 15 segundos destruye una obra de arte (Video)

Según informa el portal tecnológico Ait News, la aplicación funciona utilizando tecnologías de redes neuronales artificiales.

La herramienta ya ha empezado a cobrar popularidad entre los internautas, que disfrutan de la aplicación y publican sus fotos sin (o con) maquillaje.

AI based MakeApp adds/removes makeup from any face - now available on Android and iOs https://t.co/D9O7AFHj3M https://t.co/iYvZO5ffpF pic.twitter.com/lv3Q8fkW84