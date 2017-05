Agencia

Estados Unidos.- Una adolescente de Boston despertó la furia de las redes sociales luego de que mostrara en sus cuentas cómo colocaba a una tortuga bebé en su microondas matándola de manera instantánea. Tal fue la indignación generada que se creó una página para sumar firmas para que fuera detenida por abuso animal, indicó sin embargo en su portal.

Jonasia Simpson creyó divertido mostrarle a sus seguidores el antes y después de un experimento con su pequeña mascota. Mostró las imágenes de la tortuga en un recipiente antes de colocarla en el microondas cuando aún estaba viva y cuando la sacó, estallada.

También te puede interesar: Ariadne Díaz protagoniza romántico momento en las redes

Petition to put the turtle killer in a human-sized microwave pic.twitter.com/9ZDxc1q68f