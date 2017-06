Agencia

Ciudad de México.- Un video recién aparecido en las redes sociales se ha vuelto viral y no es para menos: en él se ve a un joven bajando por un tobogán acuático, pero el final es inesperado.

En el clip se aprecia cómo el joven, al llegar a la piscina, en vez de zambullirse (como le ocurre al 99 por ciento de los mortales), consigue deslizarse “sentado” por la superficie del agua hasta el bordillo.

Al salir de la alberca, el muchacho se pone enseguida su camisa y se va caminando y se aplaude.

Slidin' (literally) in the DM's like..... pic.twitter.com/1XGXS1PZ1C