April da a luz a su cría y se vuelve una celebridad (video)

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 1,2 millones de internautas han observado con el alma en vilo la transmisión en vivo del parto de la jirafa April desde el zoológico de Aventura Animal de Harpursville en Nueva York (EE.UU.), que se ha convertido en una estrella de la Red mientras todos aguardaban para conocer a su cría, informa AP.

Se estimaba que el parto debía ocurrir en invierno, así que solo durante unos días en el pasado mes de febrero una transmisión desde el hábitat de April atrajo la atención de unos 30 millones de internautas, quienes a lo largo de unos días observaban el embarazo del animal.

Por fin, este sábado a las 09:55 (hora local, 13:55 GMT) tras 15 meses de gestación April parió a una cría con unos 68 kilos de peso y unos 1,8 metros de altura. El parto duró cerca de dos horas.

