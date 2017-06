Agencia

Estados Unidos.- En su búsqueda de alcanzar fama en YouTube, una joven de Minnesota (Estados Unidos) ha matado este lunes a su novio y padre de sus hijos con un disparo mientras este sostenía un libro delante de su pecho. Según los fiscales, Monalisa Pérez, de 19 años de edad, y Pedro Ruiz, de 22, pensaron que el objeto detendría la bala, pero el truco salió mal.

La mujer, que está actualmente embarazada de su segundo hijo, ha sido arrestada en la ciudad de Halstad y ha sido acusada este miércoles de homicidio involuntario tras disparar contra su novio con una pistola Desert Eagle de calibre 50 que le proporcionó él mismo.

El fiscal del condado, James Brue, detalló que el libro utilizado en la grabación era una enciclopedia de tapa dura. De acuerdo con los documentos de la corte, el incidente fue grabado con dos cámaras, cuyas imágenes serán utilizadas como evidencia durante el juicio.

También te puede interesar: Este es el personaje más adorable del béisbol (Video)

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈