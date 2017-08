Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente Vicente Fox es uno de los mayores opositores de Donald Trump y lo ha dejado claro en varias ocasiones, informa el portal web de Huffington Post.

Desde que Donald Trump era candidato, Vicente Fox ha criticado las políticas del ahora presidente de Estados Unidos, ya sea en programas de televisión o a través de su cuenta de Twitter.

En entrevista con CNN el viernes, el expresidente mexicano dijo que México no pagaría por el muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

"We will never pay for that fucking wall", repitió Fox durante la entrevista y cuestionó que es impensable que México pague por un muro que será construido en territorio vecino.

