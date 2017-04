Proponen dar cárcel de cinco años a quienes aborten

Rebeca Hernández Marín/Agencia

MORELIA, Mich.- Cuando una mujer aborta de manera voluntaria es sancionada con trabajo comunitario de seis meses a un año, pero en su propuesta de nuevo Código Penal, el gobernador Silvano Aureoles Conejo propone aplicar una pena de prisión de cinco años.

A quien ayude a una mujer a interrumpir un embarazo se le castiga con cárcel de seis meses a dos años, pero en la iniciativa gubernamental se plantea que sea de uno a tres años y si no hubiera consentimiento, de seis a ocho años, cuando actualmente es hasta nueve años, informa Quadratin.com.

En la iniciativa de ley que se encuentra en análisis en el Congreso del Estado ha causado polémica el artículo 288 en el que se establece que se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias:

- que no tenga mala fama

- que haya logrado ocultar su embarazo y

- que éste sea fruto de una unión ilegítima.

Si falta alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión.

En la propuesta del Ejecutivo se reducen también las causas de no punibilidad en los casos en que el aborto sea causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación, y quedan eliminados los supuestos de una inseminación artificial no consentida, de una procreación asistida no consentida o precaria situación económica.

En cuanto a los casos de exención de pena, la iniciativa únicamente señala el de peligro de muerte para la madre o el producto, pero excluye la de malformación genética del feto.