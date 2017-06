Taxista amarra, arrastra y deja moribundo a un perro

Agencia

Oaxaca.- El conductor del taxi marcado con el número 10921, de San Dionisio Ocotepec, en Oaxaca, ató a un perro a su auto, lo arrastró y lo abandonó casi moribundo.

De acuerdo con López Dóriga Digital, el hecho fue grabado por algunas personas que viajaban en la misma carretera y que intervinieron para detener el maltrato animal.

“¿Sabes qué es un delito?”, se escucha la voz de una persona encarando al conductor del auto, quien se bajó del vehículo para desatarlo.

El taxi, según la leyenda impresa, es de San Dionisio Ocotepec y una señora que iba de copiloto justificó la acción diciendo que iban al río a bañar al perro.

En el mismo taxi que arrastraba al animal iban dos mujeres más en los asientos traseros.

En 2015, en Oaxaca entró en vigor la ley de protección animal, que tipifica como delito en el Código Penal el maltrato animal.

Según el artículo 413, se castigará con cárcel de tres meses a dos años y con multa de 100 a 1000 días de salario a quien dolosamente realice actos de sufrimiento que no lleven a una muerte inmediata del animal vertebrado, cause lesionen que pongan en peligro la vida del animal vertebrado y cause lesiones y/o marcas de por vida que generen una agonía permanente para el animal vertebrado.

El perro, que ya no se sostenía por sí solo, se quedó en la carretera después de que el taxista lo desató y presentaba heridas visibles por el arrastre, que no se determinó desde qué punto inició.