Agencias

TEPIC, Nayarit.- La Fiscalía estatal detuvo a un adolescente que amenazó, a través de su cuenta de Facebook, con realizar una masacre en la preparatoria número 1 Julián Gascón Mercado, perteneciente a la Universidad Autónoma de Nayarit.

Karin "N" "N" escribió a una amiga que no acudiera a clases pues "iba a realizar la peor masacre en la prepa 1", publica Milenio.

El comentario fue tomado con alarma por los usuarios de Facebook, por lo que fue denunciado al 911 y ante la Fiscalía Estatal.

En un video compartido por la Fiscalía, el joven aseguró que el mensaje fue una broma, y que lo dijo en un momento de coraje.

"Le dije que iba a haber sangre, muerte en la escuela, pero se lo dije en un momento de coraje, histérico por los problemas que tengo de que mi novia me cortó y que mi mamá no me entiende", explicó Karin "N" "N".

"Le dije: 'no es cierto, es pura broma; ¡caíste!', pero ya era tarde porque ya se había viralizado".

La Fiscalía acusa a Karin "N" "N" del delito de amenaza y desobediencia y resistencia de particulares.