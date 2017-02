Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los empresarios mexicanos lo respaldan, debido a que -aseguró- ha cambiado y ya no ven en él un peligro para México.

En febrero Morena aprobó la creación de un consejo consultivo conformado por empresarios, intelectuales y académicos para asesorar a López Obrador, informa Milenio.

"Los (empresarios) que no han estado con nosotros, y ahora se acercan, sostienen que yo he cambiado, y les digo que sí, pero también ellos ni modo que alguien vaya a decir: yo me equivoqué, me deje engañar, fui de los que promoví que Andrés Manuel es un peligro para México", dijo en una entrevista para Jesus Sibilla en el noticiario de la XEVT.

El líder de Morena aseguró que todos cambian y que algunos empresarios le han dicho que su discurso es ahora más moderado.

Sin embargo, agregó que "la realidad nos ha dado la razón, ya no es posible mantener un régimen de corrupción, injusticia y privilegios y en eso coincidimos con varios empresarios".

"La mayoría de los mexicanos sabemos que las cosas no marchan bien, independientemente de nuestras posturas políticas, por lo que coincidimos. Las circunstancias han llevado a esta aceptación, a esta especie de consenso", agregó.