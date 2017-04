El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la 'carpeta azul' que le entregaron de manera anónima y en la que se compila la lista de propiedades inmobiliarias que posee el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, puede provenir de la misma Procuraduría General de la República, el Estado Mayor Presidencial, el Ejército o la Secretaría de Gobernación.

"Así me entregaron la carpeta, exactamente como la estoy entregando, escrita así. Me la entregaron antier. Me la hicieron llegar con un sobre. Eso viene o de la Procuraduría, fíjense lo que les estoy diciendo, o del Estado Mayor, de Inteligencia Militar o de Gobernación, aunque les parezca increíble; les estoy dando fuentes y ustedes son mirones profesionales, ya más ya no les puedo decir", dijo el tabasqueño en entrevista después de participar en un mitin de la candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez.

López Obrador emplazó a la PGR para que conteste si existe o no una investigación o averiguaciones previas en contra de Yunes Linares.

En el mitin en el que entregó una copia de la 'carpeta azul' a cada uno de los medios de comunicación presentes en el evento, el líder de Morena leyó una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto en la que le reclama haber actuado como "líder de pandilla" al haber planeado la difusión del video de la ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, recibiendo dinero presuntamente ilícito para entregarlo a López Obrador.

"A pesar de que usted actuó para dañarme, lo que más me apena es su poco nivel político y moral. Es una vergüenza que quien se ostenta como presidente de nuestro gran país, México, no actúe como hombre de Estado sino como un vulgar jefe de pandilla", leyó el tabasqueño.

"Con todo el mensaje que implica, le envío la carpeta azul que me hicieron llegar sobre las propiedades de Yunes Linares en el país y en el extranjero y con las denuncias que por enriquecimiento ilícito se han presentado a la Procuraduría en contra de este siniestro personaje, sin que se le haya dado ningún curso debido a las complicidades y componendas que ustedes mantienen", agregó.

"No se equivoque, Presidente, yo no lucho por cargos ni por dinero, lucho por ideales y principios y es la honestidad lo que estimó más importante, por eso su actitud hirió mi dignidad", dijo López Obrador.

Aunque la 'carpeta azul' contiene alrededor de cien páginas, en las que se describen propiedades inmobiliarias de Yunes en Estados Unidos, España y México, principalmente, solo cuenta con cinco documentos oficiales, cuatro de los cuales ya dio a conocer MILENIO ayer y que están relacionados con solicitudes de información a la PGR, a Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública sobre el proceder de Yunes cuando fue director del ISSSTE.