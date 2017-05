Agencia

México.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) debe definirse y dejar de simular, expresó este sábado Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, indicó excelsior en su portal.

En un llamado más a la unidad de las fuerzas de izquierda para derrotar al PRI en el Estado de México, López Obrador dijo que esperará hasta este domingo en el cierre de campaña de Delfina Gómez, candidata de Morena al Estado de México para conocer la decisión final de los dirigentes del Partido Movimiento Ciudadano y del Sol Azteca respecto a posibles declinaciones de sus candidatos en favor de Gómez Álvarez.

También te puede interesar: Hacen ‘limpia’ en la Policía de Zihuatanejo: dan de baja a 70

"Voy a esperar a los dirigentes del PRD hasta mañana, a ver qué va a suceder porque andan queriendo simular que son oposición".

Si eso no sucede, recalcó, no habrá ningún tipo de alianza con el PRD en las elecciones presidenciales del próximo año, porque no debe haber ambigüedad.

La unidad es desde ahora y no hasta el 18, remarcó López Obrador ante militantes y seguidores en Cosoleacaque, Veracruz.

Al término de los cierres de campaña en Veracruz, el excandidato presidencial se trasladará a la Ciudad de México este sábado para estar presente en el cierre de campaña con Gómez Álvarez por la mañana del domingo y luego volará a Tepic, Nayarit para hacer lo mismo en la campaña del doctor Miguel Ángel Navarro.

El lunes estará con Armando Guadiana, candidato de Morena en Coahuila.