CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades mexicanas anularon los resultados de las votaciones locales de una comunidad del sur del país debido a que se prohibió votar a las mujeres casadas.

El Tribunal Electoral del estado de Oaxaca determinó el miércoles que los comicios de San Juan Achiutla habían violado los derechos de 22 mujeres casadas residentes en ese municipio indígena y ordenó que volvieran a repetirse.

Muchas localidades oaxaqueñas se rigen por "usos y costumbres", es decir, por las normas tradicionales indígenas que suelen desalentar la participación de los partidos tradicionales en las elecciones.

En el caso de Achiutla, las autoridades locales argumentaron que las mujeres casadas no tenían derecho al voto porque no desempeñaban trabajos comunales. Sin embargo, al menos en unas elecciones pasadas sí votaron. Las solteras sí pudieron participar en los comicios.

En las últimas semanas, organismos civiles y las propias víctimas denunciaron al menos cinco casos en que se ha negado o disminuido la participación política de la mujer en la entidad.

En el caso de Achiutla, el órgano analizó el martes el juicio electoral de los sistemas normativos internos número JNI/86/2017, promovido por Leticia Ramírez Bautista y otras 21 mujeres.

El Tribunal confirmó que hubo vulneración al derecho político electoral de votar y ser votadas de las mujeres, así como al derecho a la igualdad y no discriminación, al no haberse permitido la participación de las casadas, bajo el argumento de que no se encontraban en el padrón municipal por no realizar tequios (servicio comunitario) en la comunidad, y que únicamente tenían derecho a votar los hombres y las mujeres solteras y viudas.

Basó también su dictamen en la existencia de una amplia diferencia de participación respecto a las asambleas de los años 2013 (en la cual sí participaron las demandantes) y 2016; 121 mujeres y 185 hombres, y 22 mujeres y 89 hombres, respectivamente.

(Con información de The Associated Press y eldiariodecoahuila.com.mx)