Cuando ella le pidió prestado el celular para hacer una llamada, el conductor aseguró que 'no tenía crédito ni datos'.

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Una usuaria del servicio por aplicación Uber fue asaltada por tres sujetos, luego de que el conductor de la unidad desviara la ruta que le había indicado la pasajera.

El pasado 7 de febrero, la mujer pidió el servicio para que fuera trasladada a la zona de Santa Fe, y cuando se percató que el conductor del Nissan Versa en el que viajaba desvió el camino se comunicó con el diputado local Adrián Rubalcava, ya que contaba con el número del celular del legislador, a quien le pidió ayuda.

"Esta persona me marca para decirme que está teniendo problemas con el chofer de Uber, más se tarda en decirme eso cuando empiezo a escuchar cómo se oyen gritos, golpes y le retiran el celular. Trato de localizarla por redes sociales, por Facebook, porque no conozco a sus familiares, le dejo un recado con mi teléfono y se comunica conmigo más noche y me relata los hechos”, expuso Rubalcava en entrevista con Excélsior.

El legislador relató que la víctima le dijo que el chofer de Uber desvió su ruta para meterse a una calle paralela a Constituyentes, en esa calle la estaban esperando tres personas: “se detiene el vehículo de alquiler y la asaltan solamente a ella, al chofer no le hacen nada los delincuentes”, dijo el asambleísta.

Fue despojada de cinco mil pesos, identificaciones, tarjetas bancarias, teléfono y un bolso, entre otros objetos.

Le negó una llamada

"Durante el trayecto estuve hablando con el diputado Adrián Rubalcava, a quien le manifesté que estaba sintiéndome insegura, siendo el caso que al estar detenidos en un alto fuimos interceptados por tres sujetos no mayores a 25 años, complexión delgada y tez morena, uno de los cuales rompió el cristal subiéndose al coche y amenazándome con una pistola”, dijo la usuaria, de acuerdo con la carpeta FMH/MH-4/ UI-2S/D/682/02-2017.

Después de cometido el atraco, la mujer le pidió al chofer de Uber que se detuviera donde se encontraba una patrulla, y el conductor le señaló que eso podía ser riesgoso y decide llevarla a su casa, mientras que ella le solicita que le permita hacer una llamada telefónica y le niega su teléfono celular argumentando que no tiene crédito ni datos móviles.

En tanto, Rubalcava señaló que después de los hechos hizo un acompañamiento de la denuncia penal y pidió a la dirección jurídica de la empresa Uber que atendieran el caso, donde, de acuerdo con el legislador, se comprometieron a reponer los bienes robados a la usuaria, situación que hasta el momento no ha ocurrido.