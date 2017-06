Mira cuál es la aseguradora con la peor atención al cliente

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- De 12 aseguradoras evaluadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), ocho se encuentran por debajo del promedio del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU).

La calificación promedio de este índice -que mide el nivel de atención que tienen las instituciones en materia de reclamaciones, ya sea por su comportamiento operativo o por incumplimientos a la ley- para las aseguradoras es de 8.03.

Las peores calificadas fueron Metlife México, Seguros Banorte y HDI Seguros, las cuales tienen una calificación menor a 7. Las mejor calificadas fueron ABA Seguros, Zurich Santander y Seguros Inbursa.

De acuerdo con la Condusef las principales fallas del sector son:

- Utilizan prórrogas en perjuicio del usuario.

- Dan respuesta positiva y no indemnizan al usuario.

- No concilian los asuntos que tuvieron respuesta positiva en el proceso anterior.

- Incumplen con el Proceso de Conciliación: no entregan información adicional y no acuden a la audiencia.

Desde 2015, año en que se empezó a evaluar a las aseguradoras con este índice, Metlife se ha mantenido como la peor evaluada al subir su calificación sólo poco más de un punto, pasando de 5.59 a 6.61.

Para Seguros Banorte y HDI Seguros, que se habían mantenido desde el tercer trimestre de 2015 por encima del promedio, su calificación se desplomó durante el primer trimestre de este año. En el caso de Banorte pasó de 8.51 en el último trimestre del año a 6.88 y HDI de 8.60 a 6.93.

En contraste, ABA Seguros se ha mantenido de manera constante en los primeros lugares, además de ser la única que ha registrado en tres trimestres consecutivos calificaciones por encima de 9.