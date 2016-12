Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- El casero de Daniel Reynoso Lesperance, estudiante mexicano detenido en Riga, capital de Letonia, intentaba impedir que el joven se mudara de departamento y lo acosó en varias ocasiones antes de denunciarlo ante la policía por un supuesto robo de una tarjeta de crédito, aseguró su hermano Luis Reynoso.

En entrevista con Liliana Sosa para Milenio, el joven explicó que su hermano buscaba mudarse de departamento pues la zona donde vivía era insegura y las instalaciones del lugar estaban en mal estado, sin embargo esto molestó al casero quien intentó impedir la mudanza en varias ocasiones.

“Mi hermano se iba a quedar todo el semestre en ese departamento, no firmaron nunca un contrato, pero sí tenía una garantía y había pagado el mes en el que ya estaba viviendo, pero se salió antes, realmente ni siquiera estuvo el mes completo porque se encontró un ratón en uno de los cajones de la cocina y aparte ya estando viviendo ahí se dio cuenta que realmente esta zona era de las zonas más peligrosas de Riga, que es la capital de Letonia.”, dijo Reynoso.

Explicó que Daniel había decidido rentar ese departamento porque se ubica cerca de su universidad y del centro de la ciudad, sin embargo al darse cuenta de las circunstancias del lugar decidió buscar otro sitio para vivir.

Luis Reynoso afirmó que su hermano no vivió ni un mes completo en el departamento, situación que molestó al casero quien en más de una ocasión lo siguió a diferentes bares y lo confrontó.

“Al momento de buscar otro departamento esta persona se molestó porque yo creo que pensó que ya tenía todo el semestre asegurado de la renta”, dijo.

Daniel y su casero se enfrentaron en al menos dos ocasiones en diferentes bares. La segunda vez, Daniel empujó al hombre que lo hostigaba y se retiró del lugar con sus amigos.

“Volvió a acusarlo verbalmente a lo que mi hermano empezó a discutir con él, empezaron a discutir los dos, mi hermano se molestó y lo empujó y no llegó a más, fue el único contacto físico que se tuvo entre los dos. Esta persona no se cayó ni le pasó nada, sólo fue un empujón, a lo que procedieron mi hermano y sus amigos a retirarse del lugar para no tener más problemas”.

Luis Reynoso adelantó que con apoyo del Consulado mexicano en Letonia y la Embajada de México en Suecia ya se interpuso una apelación, sin embargo, dijo, la respuesta de las autoridades puede tardar hasta dos meses, tiempo que Daniel permanecerá en prisión.