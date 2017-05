¡Atención! Se cae a nivel internacional el WhatsApp

Agencia

El problema es reportado desde varias partes del mundo, en los cuales internautas detallan que no se pueden enviar ni recibir mensajes.

Hasta el momento, no se ha informado de forma oficial cuál es el fallo en la aplicación ni en cuánto tiempo pudiera estar restablecido, por lo que usuarios han recomendado utilizar otras aplicaciones.

todos diciendo que no funciona whatsapp y como se me olvida la existencia de esa aplicación ni me entero