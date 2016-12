El titular de la SHCP sostuvo que no está en manos del gobierno controlar el alza o la baja de los combustibles. (Alejandro Saldívar/proceso.com.mx)

CIUDAD DE MÉXICO.- “Le toca a la Secretaría de Hacienda dar las explicaciones y asumir el costo de la decisión (de incrementar la gasolina), es una decisión que está normada y planeada. Toca desde la secretaría salir y dar la cara”, afirmó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

El secretario dejó claro que este esquema de precios no tiene relación alguna con la Reforma Energética, reiterando que en el resto del mundo las gasolinas suben y se ajustan con base en los costos.

En entrevista para Grupo Fórmula, el funcionario reconoció que la explicación de esta medida (aumentar el costo de las gasolinas) le corresponde únicamente a la dependencia a su cargo, dado que “lo que sucedió lisa y llanamente fue un cambio en las condiciones del costo; eso no es responsabilidad de nadie, sino que obedece a las condiciones del mercado y toca a la Secretaría de Hacienda dar la cara”, además de ser lo que más conviene a las finanzas públicas del país.

Meade Kuribreña manifestó que, para la actualidad, resulta poco viable que el gobierno mantenga el subsidio al costo de la gasolina, ya que dicha inversión representa un gasto tan oneroso que iguala a la cobertura que se tiene destinada para el mantenimiento de políticas públicas de mayor relevancia.

“Sólo para ponerlo en perspectiva, si hubiéramos mantenido el precio constante, con lo que hubiéramos tenido que apoyar al precio de la gasolina era el equivalente de la mitad de todo lo que gasta el IMSS en un año”, explicó.

Recordó que, debido a ello, en el mundo sólo unos cuantos países mantienen el subsidio al precio del combustible, tales como:

Bielorrusia

Corea del norte

Bolivia

Ecuador

Venezuela

"Nadie utiliza el precio de la gasolina, para dar apoyo a quienes menos tienen como una estrategia de finanzas públicas”, enfatizó.

Meade reiteró que desde que se tomó la decisión de moverse a un esquema primero de precios máximos y luego un esquema en donde se dejó el impuesto fijo, la decisión de los precios de las gasolinas salieron del ámbito del gobierno, “dejó de ser una decisión del Presidente, dejó de ser una decisión de la Secretaría para pasar a ser un resultado de lo que está pasando en el mercado.

Señaló que entre enero y diciembre de este año, en todos los mercados energéticos del mundo, se ha ajustado el precio de la gasolina un 24.5 por ciento, en México el tres por ciento "y esto no tuvo un proceso en la formación de precios desordenados en el mundo, en México no tendría por qué tenerlo".

Enfatizó que el alza en los costos comerciales de los combustibles, es una decisión que escapa a la determinación del gobierno federal, ya que recordó que, al abandonar las políticas de subsidio de la gasolina, se dejó con ello que los costos que se ofrecen en el territorio nacional se movieran con forme lo hacen en el resto de los mercados energéticos internacionales.

"Lo que ocurre con el costo de los combustibles, es resultado de lo que está pasando en el mercado, es fundamentalmente porque se está incrementado el precio en los mercados, no es una decisión sobre la que tengamos impacto”, aclaró.

En torno al consumo de combustible, José Antonio Meade señaló que en México se consume poco más de 190 millones de litros de gasolina, de los cuales menos de 9 los consumen los tres perfiles más bajos, por lo que, "para apoyarlos en este esfuerzo, hay muchas mejores maneras de hacerlo" que manteniendo un precio bajo de la gasolina.

Al tocar el tema del impacto de este aumento en el costo del transporte, Meade explicó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), no lo pagan los transportistas, sino que lo cobran a quien recibe el servicio. Entonces, explicó, "permitir que se acredite el IEPS por arriba del Impuesto Sobre la Renta (ISR) querría decir que no solamente no tendrían carga tributaria, sino que la carga tributaria que le trasladan a los pasajeros se estaría traduciendo en un ingreso adicional al transporte".

El funcionario federal sostuvo que, con el tiempo se verán más y mejores servicios, más inversión en transporte almacenaje y gasolineras; lo que redundará "en un mejor mercado que le dé mejor atención a los consumidores".

(Con información de Milenio, radioformula.com.mx y excelsior.com.mx)