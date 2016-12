Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- Bajar de peso, viajar por el mundo, comprarte un automóvil y encontrar al amor de tu vida son excelentes propósitos para este 2017, pero con el complicado panorama económico que se vislumbra para el próximo año planear cómo cuidar tus finanzas personales debería ser prioridad en tu lista de objetivos.

Además, teniendo en orden tus finanzas será mucho más fácil que logres el resto de tus propósitos.

Enlistamos 12 propósitos financieros, sugeridos por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que aunque parezcan muy ‘aburridos’, créenos que si los sigues al pie de la letra tendrás mucha más diversión que aquellos con problemas de dinero.

1. Haz un presupuesto mensual

Al hacer una lista de tus ingresos y egresos podrás identificar los gastos que no son necesarios, esto te permitirá saber tu capacidad de ahorro para lograr tus objetivos y hasta donde puedes gastar.

2. Ahorra

Procura que sea una cantidad fija y no sólo lo que te sobre en la semana, un buen ahorro es la base para lograr una inversión que te permitirá multiplicar tu dinero a futuro. No importa si sólo puedes ahorrar 100 pesos, siempre será mejor que no ahorrar nada.

3. Paga tus deudas

Empieza por aquellas que son más grandes o que te generen un mayor interés, esto permitirá que no sigan creciendo.

4. Define tu capacidad de endeudamiento

Esto con el fin de no hacer gastos que en un futuro te generen problemas y que no puedas pagar. La regla de oro es simple, no puedes deber más del 30 por ciento de lo que ganas; es decir que si a la quincena ganas tres mil pesos, tus deudas no pueden ser de más de 300 pesos porque entonces te terminará faltando dinero para la comida o el gas o el teléfono, o la renta, etcétera.

5. No des tarjetazos

La tarjeta de crédito es una excelente herramienta siempre y cuando la utilices correctamente, no te dejes seducir por los meses sin intereses, procura que los artículos que compres con la tarjeta sean bienes cuya vida útil sea duradera.

El peor error que comenten los usuarios de tarjetas de crédito es pagar a meses la comida, la gasolina o saldo para el celular, porque siguen pagando aún cuando lo que compraron ya lo utilizaron y se acabó.

6. Procura ser totalero

Esto significa que al mes siguiente de que realices tus compras pagues todo lo que hayas gastado, así evitarás pagar intereses, recargos y gastos de cobranza, o en su defecto también puedes optar por pagar más del mínimo requerido.

7. Usa el crédito de manera responsable

Hazlo tu mejor aliado, recuerda que el crédito no es un dinero extra, es una cantidad que te presta el banco por la cual estás obligado a pagarla, de lo contrario te generará muchos intereses y un mal historial crediticio. No compres cosas que aún cuando estén muy baratas excedan tu capacidad de pago.

8. Di no a las compras por impulso

Una buena forma de lograrlo es diferenciar lo que realmente necesitas de lo que a veces sólo es un deseo. ¿Realmente necesitas el último iPhone o sólo te encantaría tenerlo?, ¿Realmente necesitas oler a perfume carísimo o sólo es que te gusta mucho?, ¿Realmente necesitas comer cada fin de semana fuera de tu casa o sólo es que te da flojera cocinar?

9. Compara precios y calidad

No te vayas por la primera opción, al comparar puedes obtener un ahorro significativo.

10. Recicla

Saca el máximo provecho a tus cosas, cuídalas y úsalas hasta el término de su vida útil. Zapatos, ropa, celulares y largo etcétera están en la lista de cosas que muchas veces utilizamos como si fueran desechables y las cambiamos constantemente por nuevas, cuando en realidad no las necesitamos.

11. Aporta en tu Afore

Cuando dejes de trabajar seguramente querrás vivir de una forma cómoda, para lograrlo tendrás que ahorrar lo suficiente, hacer aportaciones voluntarias a tu Afore te permitirá lograrlo.

12. Invierte tu dinero

Al hacerlo podrás generar un capital extra, siempre busca la opción que más te convenga, una buena opción es invertir en los Certificados de la Tesorería de la Federación, mejor conocidos como Cetes.