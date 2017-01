Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo cinco mil 964 de más de tres millones 200 mil personas mayores de 65 años que cotizaron al Sistema de Ahorro para el Retiro después de 1992, atendieron el primer llamado del gobierno federal para recuperar su dinero, informó la Subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio Márquez.

En conferencia de prensa, en la que dio a conocer avances del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar, a través del cual el gobierno federal busca reintegrar más de 54 mil millones de pesos a esas más de 3.2 millones de personas, reveló que las menos de seis mil que han atendido el llamado tienen derecho a 4 mil 500 millones de pesos del total, informa dineroenimagen.com

Hemos tenido cerca de 15 mil llamadas preguntando sobre este servicio, de ellas, casi 10 mil han tenido pre-solicitudes de retiro, y de estas diez mil, ya cerca de seis mil han tenido retiros efectivos.

¿Por qué algunos no han tenido retiros efectivos?, porque no cumplen la edad para poder retirarlo; porque cotizaron previo al 92, por ende no son sujetos a ser beneficiarios del Sistema de Ahorro para el Retiro; o simplemente porque en su momento ya habían hecho retiro de estos recursos”.

Reiteró el llamado del gobierno federal para que las personas mayores de 65 años de edad que aportaron al SAR después de 1992, pero no han hecho uso de esos recursos, soliciten su devolución mediante una llamada al número telefónico 015513285000.

Deberán proporcionar: