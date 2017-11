Agencia

Ciudad de México.- Todos corremos el riesgos de recibir un billete falso en un cajero automático.

Si esto te sucede, no es recomendable que intentes hacer circular el billete, pues es considerado un delito, por lo que lo mejor en estos casos, será siempre remitirlo a la autoridad correspondiente, que es el Banco de México (Banxico), informa el portal Dinero en Imagen.

El castigo por intentar pagar con billetes o monedas falsos es de hasta 12 años de prisión.

Sigue estos pasos...

Lo recomendable, en primera instancia es siempre revisar los billetes que recibimos, no sólo del cajero, también de cualquier persona, institución o servicio, en el momento. Si consideras que alguno tiene apariencia “extraña”, o carece de alguna de las marcas de seguridad, entonces pide que te lo cambien, o en su defecto, reportalo en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

Si descubres que recibiste una Pieza Presuntamente Falsa (PPF, como lo denomina Banxico), tienes cinco días hábiles para reportarla a la institución bancaria.

Es obligación de tu banco atender este tipo de quejas. Si el dictamen resulta a su favor, entonces tendrán que reponerte el importe exacto en moneda válida.

Para hacerlo, debe acudir a la ventanilla del banco y presentar:

-La pieza falsa (billete), que recibió del cajero.

-Copia de identificación oficial.

-Elaborar un relato escrito a mano, en el que especifique detalladamente, dónde obtuvo la Pieza Presuntamente Falsa (PFF), con fecha, hora, dirección de la sucursal, entre otros datos.

-Entregar el comprobante o recibo de la transacción que le dio el cajero (no es obligatorio).

En caso de que otro banco haya retenido su moneda, debe pedir su Recibo de Retención de Monedas Metálicas y/o Billetes presuntamente falsos. Este documento sustituye al papel.

Si el dictamen es negativo

Si el banco considera que su billete no es falso, el proceso de verificación seguirá, por lo que será enviado a Banxico. Este deberá informar los motivos por los que el dictamen es negativo.

En este caso, el Banco de México realizará una revisión en un periodo no mayor a 20 días. Si el billete es verdadero, le será devuelto, en caso contrario, quedará retenido por la institución, y no podrá recibir el importe correspondiente.