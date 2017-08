Diputados proponen reducción de presupuesto a partidos para 2018

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideraron retomar el debate sobre las reformas que proponen la reducción de recursos públicos, informó El Financiero.

El portal señaló en su publicación que aunque es conforme a ley el reparto de los seis mil 788 millones de pesos para los partidos en 2018, y eventualmente sustentado el presupuesto de 25 mil millones que propone el Instituto Nacional Electoral (INE), los legisladores coincidieron en que “no es moralmente correcto”.



“Es un tema inacabado que hay que discutirlo”, aceptó el coordinador del PRI, César Camacho, quien dijo que su partido hizo también un planteamiento sobre los recursos que reciben los institutos políticos y es una iniciativa que habrá de revisarse.

Respecto a si el INE tiene que controlar sus gastos, dijo que la ley tiene claridad sobre a qué instancia le corresponde cada uno de los tramos de control, y afirmó que “la democracia tiene que ser valiosa, pero no necesariamente cara”.



En ello coincidió Marko Cortés, coordinador del PAN, además de que el incremento al presupuesto del INE, de 36 por ciento, “tendrá que revisarse dentro del paquete global del presupuesto para el próximo año, en donde se buscará la mayor eficiencia de los recursos y donde por supuesto el costo de la democracia sea lo menos costosa”.



El Financiero recalcó que para ello se requiere también aprobar la reforma constitucional que permita disminuir el número de diputados y senadores, además de que los partidos políticos que no logren el porcentaje mínimo de la votación, no tengan registro ni recursos.

El Instituto Nacional Electoral tendrá que justificar para qué quiere los más de 25 mil millones de pesos que anuncia en su anteproyecto de presupuesto.



La publicación señaló también la postura del vicecoordinador del PAN, Federico Döring, quien aseveró “no es moralmente correcto. La bolsa debe reducirse y es el PRI quien debe quitar el freno para que la reforma constitucional prospere”.



El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, expuso que “no es correcto que se les otorgue tanto dinero ni al INE ni a los partidos”.