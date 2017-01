Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex presidente de México, Felipe Calderón, dijo esta mañana al mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, que no destruya los empleos de los mexicanos o llegarán más inmigrantes a su país.

En su cuenta de Twitter, Calderón se dirigió a Trump en inglés y le dijo "Para @realDonaldTrump: entre más trabajos destruyas en México, más inmigrantes tendrán los americanos. ¡Piensa un poco!".

To @realDonaldTrump : The more jobs you destroy in México, the more immigrants the American people will have. Think a little!