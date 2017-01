Milenio Digital

CIUDAD DE MEXICO.- Usuarios de redes sociales reportaron un cambio en el nombre de la ubicación de la Residencia Oficial de Los Pinos en la aplicación Google Maps.

El nombre fue cambiado por “Residencia Oficial de la Corrupción” y el hecho comenzó a reportarse ayer por la tarde a través de Twitter.

Los Pinos, the Mexican president's residence, appears as "Official Residence of Corruption" on Google Maps #gasolinazo h/t @rsnunez pic.twitter.com/eA1B5Ganqc