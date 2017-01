Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente irrupción pública del magnate Carlos Slim para elogiar a Donald Trump y llamar a los mexicanos a no temer su estilo y negociar con él, fue interpretada en medios políticos como una plataforma de lanzamiento de su candidatura presidencial.

Slim ha recibido amplio respaldo en las encuestas, pero esa popularidad pareció crecer al menos en las redes sociales tras su primera aparición en una conferencia de prensa, pues rara vez da entrevistas, publica Ansa Latina.

Entre los ciudadanos cayó muy bien su despreocupación, que a veces roza con el miedo, ante la llegada de Trump al poder, y sus frases en las que lo elogió como "un gran tipo" y un "buen negociador" que, a la postre, será "positivo para México".

"Trump no es Terminator, es Negociator", señaló en broma justo cuando el país se veía sacudido por la peor crisis diplomática entre ambos países debido al anuncio del jefe de la Casa Blanca del inminente inicio de la construcción del muro polémico y de exigir a México pagar el costo.

Aunque el hombre más rico de México y el cuarto del mundo respondió a la pregunta sobre si se ubica como un potencial candidato en las presidenciales de 2018 con un simple agradecimiento a sus simpatizantes por "su apoyo".

Acto seguido agregó, sin embargo, que "puedo hacer más desde el lado empresarial", sin tratar de abundar más en el tema.

Hacia el 2018

Los analistas políticos estiman que en la práctica su presencia en los medios se observa como parte de una campaña surgida en las redes sociales desde diciembre pasado donde se le promueve como futuro candidato presidencial.

El académico y comentarista político Ricardo Raphael señaló que es posible que "gente próxima a él haya lanzado esta campaña" o también que "el ingeniero", como se le conoce popularmente, "surgió como una respuesta genuina a la crisis que estamos viviendo".

"En cualquier caso es inevitable leer el discurso del viernes pasado frente a los medios de comunicación en la clave de su posible candidatura hacia el 2018", afirmó.

El analista dijo que el liderazgo del magnate mexicano emerge de manera natural frente a un gobierno y unos partidos con niveles de aprobación" muy bajos y "un embate internacional encabezado por Donald Trump que se anuncia abrumador".

Slim, el único mexicano que se ha reunido con Trump tras su triunfo en las pasadas elecciones, el 17 de diciembre de 2016, es un hombre popular sobre todo en los llamados "millenials", es decir, de edades entre 20 y 30 años.

Dudosa capacidad de EPN

Una encuesta difundida en diciembre, llamada "Voto Millennial de Nacion321" arrojó que podría alcanzar hasta el tercer lugar en la contienda de 2018. Slim sólo es superado por el ex jefe de gobierno de la capital, Andrés López Obrador, y la ex primera dama Margarita Zavala, sin haber realizado algún acto de campaña, excepto -afirman algunos- el del pasado viernes.

"Nunca antes Slim había convocado a una rueda de prensa con el propósito de enviar un mensaje político y en esta ocasión se tomó casi una hora para hacerlo", dijo Raphael, aunque en realidad la conferencia duró casi dos horas.

Para el experto, el dueño del Grupo Carso, que engloba entre otras firmas a América Móvil, poderoso jugador de las telecomunicaciones en el continente, "hizo explícita la duda" sobre "la capacidad de la administración" del presidente Peña Nieto para "celebrar una negociación de la que vayamos a salir bien librados".

'No va a robar'

En un video difundido semanas atrás, se destacan las amplias cualidades del magnate de 76 años, descendiente de una familia de inmigrantes libaneses, mucho más respetada que la mayoría de los políticos.

Entre otras cosas, se menciona que "no va a robar" porque "es el hombre más rico del mundo" y "no tiene compromisos con nadie" y "no necesita el dinero de nadie" para llegar al poder y que "es el único mexicano" a quien Trump "teme", sin contar que "hace más por México que los políticos y lo hace con su propio dinero".

El magnate no se identifica con ningún partido, pero se cree que podría lanzarse como candidato independiente.