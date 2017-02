Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- En el cártel de Sinaloa existe una lucha interna por el control, luego de la tercera detención y extradición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, coincidieron expertos.

El miércoles, los hijos del capo acusaron en una carta que Dámaso López, aliado de su papá, les tendió una trampa e intentó matarlos.

La carta no habla de un reacomodo, sino de la desintegración del cártel de Sinaloa, dijo el coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado.

"Los reacomodos ocurren si los sucesores y socios originarios, fieles a El Chapo, se mantuviesen en la línea, con la línea de negocios. Por ejemplo, cuando ocurrió la primera captura de El Chapo, tenía socios, el cártel no perdió su capacidad de operación ni su habilidad para continuar con negocios criminales", explicó.

Consideró que la carta "demuestra debilidad y miedo" de los hijos del capo, además de que no tienen fuerza suficiente para controlar al cártel y menos con Guzmán Loera en Estados Unidos.

"El hecho de expresar esta situación en medios de comunicación y llamar la atención en una situación específica, refleja una situación de debilidad; si tuvieran la capacidad de dirigir (a la organización) como herederos, con fuerza, no tendrían que recurrir a esta estrategia", dijo.

Matías Rivero Mariles, director de la escuela de derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, dijo que los hijos de El Chapo están buscando la protección mediática y no de las autoridades.

"En los medios (los hijos de El Chapo) hacen responsable a Dámaso de que uno de los dos pueda aparecer muerto", dijo.

"Cuando El Chapo es neutralizado, deja desprotegido su imperio y un botín jugoso para los cárteles en el país", dijo.

De acuerdo con Guillermo Valdés, ex director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la reciente violencia en Sinaloa es por un conflicto entre los hijos de El Chapo, Dámaso López y de Aureliano Guzmán Loera, El Guano, presunto hermano de El Chapo.

"Se confirma un conflicto abierto, no sólo entre la familia, es decir entre los hijos de El Chapo contra Dámaso, sino también con uno hermano de Guzmán Loera, El Guano, dijo ayer en entrevista con Azucena Uresti para Milenio Televisión.

Los liderazgos dentro del cártel de Sinaloa

Estos son los personajes que lideran en el cártel de Sinaloa, según autoridades mexicanas y estadounidenses:

Ismael El Mayo Zambada

Autoridades de Estados Unidos lo identifican como uno de los principales líderes, administrador y organizador dentro del cártel.

El narcotraficante se mantiene en un bajo perfil y no ha sido detenido a pesar de que la PGR ofrece una recompensa de 30 millones de pesos. La Procuraduría lo acusa de delincuencia organizada, contra la salud, acopio de armas de fuego y lavado de dinero.

De acuerdo con el ex director del Cisen, Guillermo Valdés, El Mayo es "un líder muy mediador, es más del estilo de no conflicto, no violencia. Estaba tratando de reconstruir la organización del Pacífico", es decir, la relación entre los hijos de Guzmán con Dámaso.

Jesús Alfredo e Iván Archivaldo

Son hijos de Joaquín Guzmán y su primera esposa, Alejandrina María Salazar Hernández.

Iván Archivaldo, El Chapito, quien fue capturado en Zapopan, Jalisco, en junio de 2005, fue acusado de lavado de dinero para el cártel de Sinaloa, pero fue absuelto en 2008, mientras que Alfredo, conocido como El Alfredillo, fue acusado en 2009 por un tribunal de Distrito de Estados Unidos de Illinois por tráfico de drogas.

El Chapo le encomendó a Alfredo el control de varias rutas de tráfico de drogas de México a Estados Unidos, cuyo destino principal era la ciudad de Chicago.

La madrugada del 15 de agosto del año pasado, un comando irrumpió en el restaurante La Leche en Puerto Vallarta, golpeó y secuestró a Iván Archivaldo y a Jesús Alfredo. La Fiscalía de Jalisco señaló que este hecho había sido cometido por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La carta de los hermanos Guzmán Salazar revela que Dámaso López estaría detrás de aquel secuestro.

Juan José Esparragoza Moreno, El Azul

Una Corte de Distrito de Texas lo acusó en 2003 y 2009 por cargos de tráfico de drogas. La PGR ofrece una recompensa por su captura de 30 millones de pesos, mientras que en Estados Unidos es de cinco millones de dólares.

Autoridades de la PGR consideran a Esparragoza Moreno como el conciliador entre las organizaciones criminales.

En 2014, José Juan Esparragoza Jiménez, supuesto hijo del narcotraficante, declaró ante un juez que El Azul había muerto, pero la PGR indicó que no hay elementos para confirmar su muerte; es señalado como uno de los líderes del cártel de Sinaloa.

Dámaso López Núñez, El Licenciado

Es identificado por autoridades mexicanas y estadunidenses como uno de los funcionarios penitenciarios que ayudaron a El Chapo a escapar del penal de Puente Grande, en Jalisco, el 19 de enero de 2001.

Se unió al cártel de Sinaloa luego de que ayudó a escapar al capo del penal de máxima seguridad.

El Licenciado es identificado como compadre, "mano derecha" y uno de los principales lugartenientes de El Chapo, además de ser el responsable de los envíos de varias toneladas de drogas de México a Estados Unidos, según el Departamento del Tesoro.

De acuerdo con documentos de la DEA obtenidos por la agencia The Associated Press, Iván Archivaldo se convirtió en "el líder de facto de la rama de Guzmán del cártel de Sinaloa". La "mano derecha de Guzmán, Dámaso López Núñez, asumió las cuatro principales organizaciones de tráfico de drogas que operan bajo el auspicio del cártel de Sinaloa".

Dámaso López Serrano, El Mini Lic

Es hijo de Dámaso López Núñez y ahijado de El Chapo.

La canción "Dámaso", de Gerardo Ortiz, hace referencia al Mini Licenciado: "♫Sí señor, yo soy Dámaso / Soy hijo del Licenciado / De Culiacán y mi gente / siempre he tenido el respaldo / Y yo estoy porque me pusieron / les agradezco ese gesto / Yo vivo pa' la gerencia y a mi padrino respeto♫".