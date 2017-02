Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Armando Ríos Piter anunciará hoy su renuncia al PRD por estar en desacuerdo con el "entramado de impunidad" del partido.

El funcionario dijo que desde hace dos años ha expresado su descontento en los procesos internos del partido, desde la elección a candidato a gobernador en el estado de Guerrero, hasta en la elección de la presidencia del mismo.

"Hay que pensar fuera de la caja, fuera del sistema; el sistema genera demasiadas ataduras y a partir de todas esas reflexiones decido anunciar mi salida del PRD", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula y adelantó que realizará el anuncio formal de su renuncia hoy a las 11:00 horas en el Senado de la República.

El legislador afirmó que ahora trabajará por la vía independiente, aunque dijo que podrá seguir colaborando con sus excompañeros de partido.

"No es una decisión de un minuto para acá, lo he venido reflexionando, ahora que estamos en una encrucijada nacional, ahora con el tema de los migrantes es una nueva situación que tenemos en el país y el sistema de partidos está siendo incapaz de enfrentar las dinámicas", dijo.

A esto, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, reconoció que además de Ríos Piter hay otros militantes que no llevan una vida activa al interior del partido y dijo que el anuncio del senador sucede "en la antesala de procesos electorales".

Además, afirmó que el partido no está en riesgo de perder su registro y que el reto para los perredistas es "cambiar el rumbo".

"Yo estoy convencida de que no, no solamente de que no está en riesgo el registro, somos más de 22 millones de mexicanos, no sólo eso, sino que además estoy convencida que vamos a poder incidir en las elecciones, somos la tercera fuerza del país, el reto que hoy nos estamos planteando los perredistas es cómo cambiar el rumbo", dijo a Ciro Gómez Leyva.

Exilio de afiliados al PRD

Algunos de los integrantes del PRD que han abandonado las filas en el pasado son: