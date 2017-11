México y EU se unen para crear cervezas artesanales

Agencia

MÉXICO.- “Collaboration not separation” (colaboración y no separación), es lo que se lee en la etiqueta de la cerveza Coco Limón, hecha por las cervecerías Colina y Denver Beer Co.

Una de las nueve cervezas colaborativas desarrolladas por 16 cerveceros artesanales mexicanos y estadounidenses.

De acuerdo con Expansión, “A veces nos ponemos un poco políticos, así que al diseñar nuestra etiqueta intentamos expresar nuestro apoyo a México con esa frase ”, dijo Jason Buehler, cervecero de Denver Beer, durante la presentación del proyecto Together we Brew, organizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Asociación Cervecera de la República Mexicana (Acermex) y la Brewers Association.

La intención de la iniciativa, de acuerdo con el departamento de mercadotecnia de la USDA, es demostrar que México y Estados Unidos son complementarios en el tema agroalimentario.

“Esta diversidad (en ingredientes) dio como resultado una increíble y única creación de cervezas artesanales hechas con mangos, mole, chapulines y coco”, dijo Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México durante el evento. “Esto demuestra el trabajo y la colaboración entre ambos países”, añadió.

Las cerveceras mexicanas que participaron fueron Cru Cru, Cervecería de Colima, primus, Morenos, Loba, Albur, Fauna, Los Muertos y La Chingoneria; por el lado estadounidense están Epic Brewing, New Belgium y Heretic, Denver Beer, Rahr, Wormtown, Payette, Latituted 42 y SouthNorte.

“El volumen de producción varió entre los 10 y 30 barriles (cada uno de 31 galones), dependiendo del calendario de producción de cada cervecera", dijo José Castellano, especialista de mercadotecnia de la USDA.