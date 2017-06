Se cierran las campañas en el Estado de México

Agencia

ESTADO DE MÉXICO.- Ayer, fué el último día de campañas, los candidatos a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez (Morena), Alfredo del Mazo (PRI), Juan Zepeda (PRD) y Josefina Vázquez Mota (PAN), llamaron a votar el domingo y reiteraron los ataques a los contrincantes.

De visita en Ecatepec acompañado del presidente nacional del partido, Enrique Ochoa Reza, Del Mazo aseguró que “el priismo está más fuerte que nunca” y que la zona oriente de la entidad se pintará de rojo, pues confió en que recuperarán Texcoco y Nezahualcóyotl, dice el portal de Milenio.

También te puede interesar: Muere una persona en disputa entre militantes del PRI y Morena

“Hemos ganado la campaña gracias a las mujeres más valientes, las más luchonas y aguerridas, las que siempre creyeron en este proyecto. Pero también con el apoyo de los jóvenes que nunca se rindieron y de los hombres trabajadores”, expresó ante 20 mil seguidores.

El priista recalcó que, “por si no les ha quedado claro a los de enfrente”, su gobierno apoyará la continuidad del nuevo aeropuerto en el Estado de México, el cual generará empleos, turismo y desahogo del de la capital del país.

“Cuando empezamos este largo recorrido decíamos ‘está canijo el reto’, pero los priistas siempre supimos que íbamos a tener toda la entrega y el entusiasmo; hoy podemos decir con gran orgullo que hemos subido la montaña y hemos llegado a la cima, porque hemos convencido, porque nunca nos rajamos para salir a la calle y decir que íbamos a triunfar”, dijo.

En referencia al tuit que posteó la embajada de Venezuela en México agradeciendo a Morena el apoyo a la Revolución bolivariana, que minutos después eliminó, el candidato invitó a Andrés Manuel López Obrador a irse a vivir a ese país si tanto apoya su política.

Respetarán el resultado

Con el compromiso de respetar los resultados de la elección del domingo, siempre que no existan irregularidades, Delfina Gómez cerró su campaña en Texcoco, donde el gran ausente fue Andrés Manuel López Obrador.

Durante su mensaje ante 30 mil personas en la plaza principal del municipio llamó a votar y a cuidar las casillas, porque “la apuesta del PRI es el abstencionismo”.

“Yo he manifestado que voy a ser muy respetuosa de los resultados, siempre y cuando se manejen como debe de ser. Si la decisión de los ciudadanos es votar por equis partido, lo voy a respetar, porque así debe ser, pero sí pido que no haya acciones que puedan dar a entender algo inadecuado”, señaló.

La abanderada morenista pidió a los ciudadanos unirse para que ya no gobierne el PRI el Estado de México, de lo contrario aguantarán seis años más de corrupción; aseguró que cuando fue alcaldesa demostró que no se necesita mucho para gobernar, pues solo se trata de ser buen administrador.

Subrayó que la “guerra sucia” en su contra es muestra del miedo que le tiene el PRI al proyecto de Morena: “Escuchaba sus señalamientos y difamaciones y veía que estaban cargadas de rencor, de odio; cómo era posible que una maestra, una mujer, se hubiera atrevido a querer aspirar a ser gobernadora... por eso me da gusto cuando dicen que le tienen miedo a la maestrita”.

Al acto final de campaña no asistieron los ex perredistas que se sumaron a su proyecto, como Miguel Barbosa y Alejandro Encinas, pero sí el senador Mario Delgado, el dirigente del partido en la Ciudad de México, Martí Batres; Juan Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador, y el ex candidato del PT, Óscar González Yáñez.

Fue precisamente el petista quien tomó primero la palabra y aseguró que su declinación es un acto de congruencia de las izquierdas en la entidad.

Toquin en "Neza"

El abanderado del PRD resaltó que, tras las divisiones internas y las dimisiones, su candidatura refrescó al partido, que ahora se encuentra unido en torno a las elecciones del domingo.

En entrevista para MILENIO Televisión, Zepeda aseguró: “Fundamentalmente, refrescamos al PRD; ya todos lo daban por muerto y esta es la nueva cara del perredismo militante”.

Consideró que la actualidad del PRD es de “unidad y nuevos rostros” y que su buen desempeño en la contienda electoral se debe a que “nos dejamos de andar cuestionando o atacando”.

Acerca del videoescándalo de Eva Cadena, enfatizó que el partido de López Obrador se ha visto inmerso en acusaciones de corrupción de las que “no se han podido deslindar”.

El perredista comentó que el abanderado del PRI lo invitó a formar parte de su gabinete porque “está desesperado, sabe que la va a quedar grande el puesto en caso de que gane”, pero le respondió: “No ando buscando chamba”.

En su cierre de campaña con un concierto de rock en la explanada de Nezahualcóyotl, municipio que gobernó, subió al escenario y tocó una guitarra al lado del grupo Tex Tex.

Zepeda no dio discurso y pidió a los asistentes disfrutarlo; bailó y tocó ante cientos de personas, pero no llenó la plaza debido a la lluvia. Con playera negra y chamarra de piel, se tomó fotos con los roqueros.

Invitó a los mexiquenses a salir a votar con alegría para elegir a quien quieren que los gobierne. Ayer por la mañana firmó un compromiso de combate a la inseguridad con organizaciones civiles, como México SOS.

Josefina reparte pan

Vázquez Mota advirtió que PRI y Morena son lo mismo, pues mientras el primer partido representa la inseguridad, la impunidad y el saqueo, el segundo la corrupción y el autoritarismo.

En su último acto de campaña llamó a ir por el voto de los indecisos, que representan 18 por ciento del electorado mexiquense; también reiteró que enfrentó una elección de Estado, donde no hay árbitro y el órgano electoral juega del lado del PRI.

Expresó que no habrá reclamos para su partido, pues no se sintió sola, y agradeció a Margarita Zavala, Felipe Calderón, Ricardo Anaya y Diego Fernández de Cevallos, entre otros.

Por la mañana en Cuautitlán manejó un triciclo con un canasto con bolsas de papel de PAN, que repartió a la ciudadanía con la leyenda “Prueba el PAN. ¡Qué bueno es!”.

Por la noche, en la Arena Neza, la ex funcionaria federal y ex candidata presidencial llamó a no votar por PRI y Morena, acompañada de los luchadores Atlantis, Místico y Negro Casas.