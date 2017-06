Clausuran 12 gasolineras por vender producto robado

Agencia

PUEBLA.- El gobierno de Puebla va con todo en contra de los empresarios del sector gasolinero que compran combustible robado a los llamados 'huachicoleros' para después venderlo en sus establecimientos, aseguró el gobernador del estado José Antonio Gali.

En entrevista sostuvo que al momento han sido clausuradas 12 gasolineras por expender producto ilegal, además de que la Procuraduría General de la República (PGR) inició los procesos correspondientes en contra de los representantes legales de estos negocios, afirma Excélsior en su portal.

También te puede interesar: Detectan 10 mil puntos de venta de gasolina robada

Gali Fayad indicó que será la próxima semana cuando se lleve a cabo un nuevo operativo para verificar otras siete gasolineras que están en la mira y que presumiblemente están coludidos con este grupo de saqueadores de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Es una investigación que está realizando la PRG, tiene los nombres proporcionados ya por Pemex, de los representantes legales y obviamente lo que hemos dicho, en Puebla como en todo el país, nadie por encima de la ley, de igual forma muchos de estos predios en donde cruzan los ductos también se está investigando a los dueños era algo que no se estaba realizando, pero gracias a estas mesas de coordinación, hoy repito, no sólo se está inhibiendo frontalmente, si no también se está recuperando el tejido social”, refirió.

El mandatario estatal comentó las acciones emprendidas por su administración, así como por las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, en contra de los huachicoleros comienzan a dar resultados, prueba de ello es que la gasolina robada que, hasta hace cuatro meses, se vendía en siete pesos por litro, actualmente está en 14 pesos por litro, por lo que dijo el negocio de la ordeña de ductos ya no es tan atractivo para el crimen organizado.

Repito, hoy puedo decir con gusto y con orgullo que la inhibición del robo del mismo ha incrementado el costo y esto ya no lo hace atractivo, eso es parte de lo que tenemos que ir haciendo. En esa zona no se puede decir que no hay empleo, lo que sucede es que la misma ambición, la misma corrupción de estos sujetos ha envenenado a muchas de estas familias”, indicó.

Según los últimos datos publicados por Pemex, muestran que de enero a junio de 2016 fueron detectadas 601 tomas tan sólo en el estado de Puebla, seguido de Guanajuato con 584, mientras que Tamaulipas ocupó el tercer lugar con 379.

La paraestatal ha mencionado que este tipo de daños a su infraestructura deja fuertes pérdidas económicas, no sólo por los volúmenes robados, sino también por la inversión que debe reparar las afectaciones.

No obstante, insiste en que no se trata sólo de un riesgo económico, sino a la seguridad de las comunidades cercanas, pues los derrames han ha dejado accidentes graves.