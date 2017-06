CNDH da recomendaciones al IMSS por negligencia médica

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió dos recomendaciones dirigidas al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Andoni Arriola Peñalosa, por negligencia médica contra una mujer a quien le extirparon un seno por diagnóstico erróneo de cáncer, y a una recién nacida quien sufrió quemaduras en un cunero.

En ambos casos, la CNDH acreditó vulneración al derecho a la protección de la salud, la cual quedó confirmada por la violación a los derechos humanos por inadecuada atención médica, a la integridad personal y trato digno de las derecho habientes e inadecuada integración de los expedientes clínicos. Por ello concluyó que el personal que intervino en ambos hechos incumplió con sus obligaciones de actuar con legalidad, honradez, lealtad y eficiencia como servidores públicos, afirma la Revista Proceso.

En el caso de la mujer a quien se le extirpó un seno, la CNDH detalló que el hecho ocurrió en el Hospital Regional número 1 del IMSS en Acapulco, Guerrero, en abril de 2013.

De acuerdo con el organismo, tras ser operada, no se solicitaron nuevos exámenes clínicos para confirmar o descartar la sospecha de patología mamaria y la mujer fue derivada a quimioterapia, donde el médico señaló que no podía realizar dicho tratamiento al no encontrar tumor. El médico ordenó nuevos estudios, cuyos resultados indicaron que la región pectoral derecha de la paciente no tenía alteraciones, lo que sugería que no tenía cáncer.