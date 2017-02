Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México expresó su rechazo tajante a la oferta del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ofertó el envío de tropas al país latinoamericano para combatir a las bandas criminales, según publicó el sitio web de Ansalatina.

"La respuesta es no, contundente, rotundo" porque "a Constitución no admite la operación de tropas extranjeras de México", señaló el vocero de la presidencia de México, Eduardo Sánchez, en declaraciones a la cadena Televisa.

Sánchez dijo que después de rechazar una oferta de tropas, Peña dijo en una reciente conversación telefónica a Trump que Estados Unidos "tiene que hacer algo concreto" para evitar que sigan pasando armas hacia México.

Una versión filtrada aparentemente por la Casa Blanca sobre la llamada telefónica que sostuvieron Trump y su homólogo mexicano Enrique Peña el pasado 27 de enero señaló que el primero le reprochó a su contraparte la ineficacia del Ejército mexicano para combatir a lo que llamó los "bad hombres".

Por ello, Trump le sugirió enviar a tropas estadounidenses para combatir a los criminales a fin de que dejen de enviar drogas a Estados Unidos y "envenenen a nuestros jóvenes".

El domingo pasado, en una entrevista con Fox News, Trump explicó que en su plática con Peña éste pareció "muy dispuesto" a obtener ayuda estadounidense para luchar contra los cárteles del narcotráfico.

El vocero presidencial señaló que "no hay grabación ni transcripción de la llamada" y que no se registran las llamadas del presidente Peña, ante la demanda de algunos senadores para que se haga pública la conversación.

El vocero insistió en que el tono de la llamada entre ambos mandatarios fue "constructivo", contra la versión de una periodista mexicana en el sentido de que Trump "había humillado" a Peña.

Sánchez dijo que México tiene "un plan de acción" contra las políticas de Trump como la de construir un muro en la frontera entre ambos países o renegociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (Tlcan), vigente desde hace 23 años y firmado también con Canadá, al que el magnate culpa de la pérdida de muchos empleos en su país.

El vocero señaló que México "no caerá en trampas o provocaciones, que provoquen división" llamó a no "no espantarse" porque "no estamos mancos, México tiene con qué defenderse".

México cuenta con tratados comerciales con 46 países y cuenta con "otras fortalezas" para hacer frente a la embestida del nuevo mandatario estadounidense, recordó el portavoz presidencial.

"No podemos permitir que nadie nos divida, mucho menos para debilitarnos; el peor error es bebernos el veneno de la desconfianza", estimó Sánchez.

"La firmeza se demuestra en el terreno de los hechos", indicó el vocero presidencial ante las críticas de algunos opositores y analistas que le reprochan al gobierno no haber respondido con fuerza y en sus mismos términos a las actitudes revanchistas y estridentes de Trump.

Las relaciones entre México y Estados Unidos se mantienen en su peor nivel en más de un siglo, a juicio de historiadores y analistas, después de que Peña canceló el pasado martes un encuentro con Trump previsto para efectuarse en la Casa Blanca.

La decisión de suspenderlo fue adoptada por Peña después de que su homólogo le puso como condiciones que aceptara el pago del muro fronterizo entre ambos países, que ha generado una fuerte repulsa en México.

Peña insistió en que México "no pagará" por esta controvertida valla en los tres mil 200 kilómetros de frontera entre ambos países, de los cuales ya un tercio están divididos con cercos, tapias y barreras diversas.

Trump ha propuesto para cobrarse el costo del muro la confiscación de las remesas familiares o la aprobación de un impuesto de un 35 por ciento a las importaciones desde México e inclusive ha expuesto que se podría cobrárse a las bandas de traficantes.