Agencias

SAN DIEGO, California.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo el viernes que planea empezar a adjudicar contratos a mediados de abril para la construcción del muro que el presidente Donald Trump propuso erigir en la frontera con México, lo que indica que busca de una manera activa llevar a cabo los planes de levantar "una gran muralla" a lo largo de los tres mil 200 kilómetros de frontera.

La CBP -siglas en inglés de la agencia- informó que el 6 de marzo o en los días cercanos se comenzarán a solicitar ofertas y que para el 10 de marzo las compañías tendrían que presentar "documentos conceptuales" destinados al diseño y la construcción de prototipos, según se indicó en un portal web para contratistas federales.

El grupo de candidatos será depurado para el 20 de marzo, y los finalistas deben presentar sus propuestas a más tardar el 24 de ese mes, informa The Associated Press.

Trump dijo el viernes a la Conferencia de Acción Política Conservadora que la construcción comenzará "muy pronto" y que los planes van "muy, muy por delante de lo programado".

En el aviso de la agencia no se proporcionaron detalles sobre dónde comenzarán los trabajos o cuántos kilómetros abarcarán en un principio. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ha solicitado la opinión de empleados durante recorridos que ha efectuado en la zona fronteriza de California, Arizona y Texas.

Cantidades desconocidas

Se desconoce qué tan pronto proporcionará fondos el poder legislativo o cuál será la cantidad. La Oficina de la Contraloría del Congreso calcula que un muro costaría un promedio de 6.5 millones de dólares cada mil 600 metros para una cerca que impida el ingreso de la gente, y de 1.8 millones de dólares cada mil 600 metros para las barreras contra el paso de vehículos.

En la actualidad existen 569 kilómetros de cercas para detener a peatones y 482 kilómetros de barreras contra vehículos, la mayor parte construidas durante el segundo mandato del presidente George W. Bush.

Los líderes republicanos en el Congreso han dicho que el muro de Trump costaría entre 12 mil millones y 15 mil millones de dólares. El mandatario ha dicho que serán 12 mil millones.

Un informe interno del Departamento de Seguridad Nacional preparado para Kelly calcula el costo de extender el muro a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México en aproximadamente 21 mil millones de dólares, de acuerdo con un funcionario del gobierno federal involucrado en asuntos fronterizos y que solicitó el anonimato debido a que el reporte no se ha hecho público.

El reporte de Seguridad Nacional propone una fase inicial que extendería las cercas 42 kilómetros y una segunda etapa que sumaría 243 kilómetros además de 437 kilómetros de "reemplazo" en donde ya se instaló un cercado, según el funcionario. Esas dos fases tendrían un costo de cinco mil millones de dólares.

El precio final dependerá en gran parte de la altura, los materiales y otras especificaciones que aún no se definen.

Los candidatos

Granite Construction Inc., Vulcan Materials Co. y Martin Marrieta Materials Inc. se encuentran entre las empresas que podrían presentar ofertas.

Kiewit Corp. construyó uno de los tramos de cercado más costosos hasta ahora, con un precio de alrededor de 16 millones de dólares por mil 600 metros un proyecto en San Diego que involucró el relleno de un profundo cañón conocido como Barranco de los Traficantes (Smuggler's Gulch).

La fábrica de cemento Cemex SAB también es percibida como una potencial beneficiaria, pese a tener su sede en México.