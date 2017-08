Acabar con políticos corruptos, el plan de 'Cuau' si se vuelve gobernador

Agencias

MORELOS, MÉXICO.- El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se reunió con personas de la tercera edad y ahí prometió que, en caso de llegar a la gubernatura, investigará y castigará a la clase política de Morelos que ha ocasionado la quiebra de las instituciones, muchos de ellos con denuncias penales que no avanzan.

También te puede interesar: México, cuarto país con mayor impunidad a nivel internacional

De acuerdo con la información de Excélsior, Blanco Bravo expresó: 'La primera acción es acabar con los corruptos, ir sobre la gente que le ha hecho daño al estado, porque hay carpetas de investigación de algunos alcaldes y las tiene paradas la Fiscalía, y que hay uno dos alcaldes que pueden ir a la cárcel por estos desvíos que han tenido, y voy con todo sea el gobernador, sean los diputados, porque también los diputados tienen cola que les pisen y si llego a ganar voy a ir con todo contra ellos, porque no me gustan las injusticias, no me gustan que engañen a la gente'.

Porque les estoy quitando el sistema, porque soy una persona trabajadora, una persona que se preocupa por la gente, y por eso ellos están preocupados. Por eso me han hecho juicio político, por eso me han inventado un asesinato", sostuvo.El exfutbolista mexicano agregó que "por eso la clase política de aquí de Cuernavaca y de Morelos pues no me quiere”.

Luego de que el pasado fin de semana Cuauhtémoc Blanco Bravo aceptara la candidatura del Partido Encuentro Social (PES) para contender por la gubernatura de Morelos en 2018, este lunes dijo que, en caso de ganar, una de sus primeras acciones será ir en contra de los políticos que han engañado a los morelenses.

El alcalde de Cuernavaca dijo que su bandera será la honestidad y aseguró que, una vez que llegue a la gubernatura, cumplirá con todas sus promesas de campaña.