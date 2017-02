El ex presidente de México dijo que la oficina de inmigración de la isla le informó que no estaba autorizado para entrar al país.

Felipe Calderón Hinojosa se disculpó con la familia del activista cubano Oswaldo Payá al no poder asistir al aniversario luctuoso, ya que le prohibieron la entrada a Cuba. (Archivo/Agencias)

Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, informó que el gobierno de Cuba le prohibió el ingreso a la isla, a través de la Oficina de Inmigración.

En su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa informó que participaría en el aniversario luctuoso de Oswaldo Payá, pero que lamentablemente no podría asistir.

“Nos informa Inmigración de Cuba que pasajero DCH no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado en vuelo AM451”, escribió el panista.

Felipe Calderón se disculpó con la familia del activista cubano y deseó que algún día, todos los latinoamericanos "podamos vivir en Libertad, Justicia y Democracia".

El 22 de julio de 2012, el disidente cubano Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano de Liberación, murió luego de sufrir un accidente automovilístico en La Gavina.

El ex presidente se inconformó vía Twitter y envió:

AMX: Nos informa Inmigración de Cuba que pasajero FCH no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado en vuelo AM451 — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 21 de febrero de 2017

@RosaMariaPaya lamentablemente no podré estar con Uds en el homenaje a tu admirado padre. Inmigración de Cuba solicitó que no me documenten. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 21 de febrero de 2017

Agradezco al personal de @Aeromexico por sus atenciones y ayuda. Sé que no es culpa de Ustedes. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 21 de febrero de 2017

Anhelo y me comprometo a luchar para que un día todos los latinoamericanos podamos vivir en Libertad, Justicia y Democracia @RosaMariaPaya — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 21 de febrero de 2017

En esta misma situación se encuentra la exministra de Chile, Mariana Aylwin, a quien tampoco la dejaron abordar el avión que la trasladaría a la capital de Cuba.

Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó que autoridades migratorias de Cuba que no permitieran el ingreso del ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, a la isla.

La #SRE lamenta la decisión del gobierno de #Cuba de no autorizar la visita a La Habana del expresidente @FelipeCalderon. — SRE México (@SRE_mx) 21 de febrero de 2017

Por su parte Calderón Hinojosa agradeció a la SRE por su solidaridad.

