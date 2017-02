Agencias

CIUDAD DE MÉXICO. - El estudiante mexicano, Daniel Reynoso Lesperance, quien estuvo detenido el Letonia, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al filo de las 3:15 horas de este lunes, procedente de París a bordo de un vuelo comercial de Aeroméxico, según informó el sitio web de Excelsior.

El mexicano fue detenido el pasado 20 de diciembre tras un altercado con su casero.

La verdad me impresionó todo el apoyo que recibí yo no voy hablar mal del país del que vengo, simplemente voy hablar bien de lo que México reaccionó. Me impresiona la Secretaría de Relaciones Exteriores, la forma en que tanto el secretario Luis Videgaray, así como el subsecretario reaccionaron, les debo mucho, muchas gracias a ellos y me gustaría personalmente darles las gracias, sin mencionar a toda la gente familia y novia”, dijo.

Este proceso se dio un gran paso, pero todavía no acaba va ser un proceso que aún sigue y se tiene que estar pendiente para realmente limpiar mi nombre de algo que no fue justo y a lo que se va seguir dando continuidad”, añadió.

El estudiante que llegó acompañado de su papá y su hermano, ya era esperado en el AICM por su novia y suegra quienes lo recibieron con un fuerte abrazo.

Cabe mencionar que, fue el pasado viernes cuando Daniel por fin salió de la cárcel, ahí se reencontró con su padre Luis Alberto Reynoso y hermano, quienes ansiosos lo abrazaron al cruzar las puertas del reclusorio.

Daniel Reynoso está matriculado en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Estado de México, y llegó a Riga como parte del programa de intercambio estudiantil.

En esta ciudad realizó estudios en la Universidad Técnica para el periodo de agosto a diciembre de 2016. Esperaba abandonar esta ciudad el 23 de diciembre pasado, tras concluir unos exámenes, pero fue detenido y encarcelado.