Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2016 fue un año de muchos cambios para Televisa, hizo un cambio de logo de la compañía y el rebranding del canal 2 -su señal más importante- para transformarlo del Canal de las Estrellas a simplemente Las Estrellas , esto vino acompañado con el cambio de logo, imagen y nuevos slogan.

Sumado a ello, se dio la salida de Joaquín López Dóriga y Lolita Ayala, dos conductores de noticias emblemáticos de la televisora de Chapultepec 18. Además, como parte de la estrategia de renovar la imagen designó a Denise Maerker como titular del noticiero nocturno. Todo con el objetivo de hacer más rentable los ingresos por publicidad.

Sin embargo, parece que las cosas no funcionan del todo bien en Televisa, pues de acuerdo a información de varios medios nacionales, la televisora prepara un cambio más; sería la salida de Maerker del programa Diez en punto , para dejar su lugar a Carlos Loret de Mola, según informa Merca 2.0.

Según la información disponible, la presunta salida de la conductora sería por que los niveles de audiencia no son los esperados. No obstante, cabe señalar que no hay ninguna confirmación oficial por parte de Televisa, aunque se especula que el anuncio sería el próximo mes.

El presunto cambio permitiría que el programa Despierta con… sea conducido por Paola Rojas (habitual sustituta de Loret de Mola), y su programa Al aire quedaría a cargo de Ana Paula Ordorica.

Cabe destacar que el propio Loret de Mola ha rechazado que esto vaya a suceder, calificando la información como un “rumor”. En entrevista con Radio Fórmula (en el programa de Maxine Woodside) dijo “Como diría Donald Trump ‘fake news’. ¿Por qué me quieren hacer eso? Si está tan bien lo de la mañana. Son nada más rumores, desde que me acuerdo están diciendo”.

De confirmarse esta información, Denise Maerker dejaría la titularidad del programa a menos de un año que heredara ese horario tras la salida de López Dóriga, quien ocupara ese espacio durante 16 años en la televisora. Además, se daría poco tiempo después que el propio conductor la reemplazara en el espacio que la periodista ocupaba en Telefórmula.

Los nuevos cambios en Televisa –la cuarta marca más valiosa, de acuerdo con el ranking BrandZ Top 30 México, realizado por Kantar- buscarían hacer más rentable la empresa, especialmente en cuanto a sus ingresos de publicidad, ya que en su reporte correspondiente al tercer trimestre de 2016 informó un incremento del 6.6 por ciento en sus ingresos por ventas pero los ingresos por publicidad disminuyeron 1.5 por ciento con respecto al mismo periodo pero de 2015.