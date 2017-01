Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La diócesis de Saltillo, Coahuila, informó que su vicario y prebístero, Joaquín Hernández Sifuentes, desapareció el martes 3 de enero.

En un comunicado, detallaron que Hernández Sifuentes, quien labora en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, iba a tomar vacaciones a partir de ese día, pero que ya no respondió las llamadas de sus compañeros.

"El padre Rodolfo Pachicano, párroco de la parroquia del Sagrado Corazón, informó que le dio unos días de vacaciones al padre Joaquín, por lo que realmente no se le hizo extraño que no respondiera llamadas, pero un vecino de la parroquia vio que el martes por la mañana, muy temprano, estaban dos muchachos entrando al auto del padre, pero no se vio que el padre Joaquín estuviera con ellos ni dentro del auto, sin embargo los jóvenes se llevaron el auto", explicaron en el documento.

Al revisar la habitación, sus compañeros notaron que su maleta de viaje, sus lentes y su ropa estaban ahí y que el clóset estaba abierto.

Ante ello, presentaron una denuncia por desaparición ante la Procuraduría General del Estado y repudiaron cualquier acto de violencia en la entidad.