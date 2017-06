Detienen en Argentina a cuatro integrantes del cártel de Michoacán

Agencia

Michoacán.- En la ciudad costera de Bahía Blanca, en Argentina, 15 personas fueron detenidas, entre ellas cuatro mexicanos afiliados a un cártel que opera en Michoacán, por el tráfico de 2 mil kilos de cocaína, acondicionados en 1984 panes multicolores.

De acuerdo con Noticieros Televisa, señala Infobae en su portal que la droga fue capturada en un megaoperativo a cargo de la división Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, en ocho bobinas de acero, capturadas en un galpón del Parque Industrial de esa ciudad.

El valor estimado de la carga: 60 millones de dólares, según fuentes de la investigación. El presunto destino de la droga: Barcelona y Canadá.

La DEA, (Drug Enforcement Agency) estadounidense ayudó con la identificación de los detenidos, según confirmaron fuentes de la causa a Infobae.

El dato fue obtenido por personal de Drogas Peligrosas a fines del año pasado. Un grupo de narcos usaría bobinas de acero para transportar cocaína desde Argentina, supuestamente desde el puerto de Campana, lo que dio intervención al juez González Charvay. El puerto de Campana quedó fuera de la operación de los mexicanos, aunque González Charvay se mantuvo en el expediente.

Se intervinieron cerca de 50 líneas telefónicas, con seguimientos que comenzaron en Bahía Blanca desde comienzos de 2017: se estima que los mexicanos se instalaron en la zona en enero.

Llegaron hasta alquilar casas para su operación con paseos en el shopping local incluidos. Uno de los detenidos está sospechado de ser el cabecilla: se le encontró documentación que detalla gastos y movimientos de dinero.

Once argentinos completan la lista. Se los acusa de ser el apoyo logístico de la banda, entre ellos un conocido despachante local de Aduana, según reveló el periodista bahiense, Germán Sasso..

Se encontraron, por otra parte, 220 mil dólares en efectivo, 158 mil pesos y cinco vehículos, además de armas de fuego.

El operativo representa un cambio un poco escalofriante para los tiempos narcos de ese país. Argentina tiene un lugar privilegiado en la geopolítica de la cocaína: está justo del otro lado de la frontera con Bolivia, donde un kilo de la droga puede costar poco más de 4 mil dólares, el precio más bajo del planeta. Sus puertos son una vía de acceso hacia Europa, donde ese mismo kilo puede venderse a 35 mil euros según números, por ejemplo, de las agencias antidroga en España.

Los colombianos que se asentaron en Argentina a lo largo de la década pasada lo sabían bien; la exportación y no el comercio interno fue el centro de su supuesto negocio. El hallazgo de esta madrugada en Bahía Blanca no es un debut. Es decir, no es la primera vez que un narco mexicano pone un pie en suelo argentino, pero nunca se capturó uno con semejante cantidad de cocaína lista para exportar. El lote supera, por ejemplo, a los más de mil kilos de la causa Carbón Blanco, con el argentino Carlos Gorosito condenado a 21 años como cabecilla.