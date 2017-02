Miguel García Tinoco/Excélsior

MORELIA, Michoacán.- Existen superhéroes entre nosotros que luchan por la vida todos los días sin descanso, aunque no usen trajes especiales, el creer que fueron elegidos para una misión los hace aguantar largas horas de tratamiento en un hospital. Tal es el caso de Gabriel, quien a sus 10 años poco a poco gana la lucha contra el cáncer de riñón.

Desde hace cuatro años, Gabriel es tratado con radiaciones y quimioterapias; creer que es un superhéroe le da fortaleza para seguir adelante y por ello quiso dejar un mensaje -en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer Infantil- a otros pequeños que como él, sufren esta enfermedad.

"Son las manos de Dios que desean curarnos, nunca dejen de sonreír, la vida es un regalo que se recibe cada día que abrimos los ojos, la vida es muy bella, no se rindan, recuerden que Dios da las batallas más difíciles a los mejores soldados”, comentó.

A diario, los pequeños que reciben tratamiento en el Hospital Infantil de Morelia enfrentan muchas adversidades, pero enfundarse en sus trajes imaginarios de superhéroes les llena de esperanza.

Lección de vida

Ellos no están solos, sus familiares les acompañan en su lucha por curarse, como es el caso de otro pequeñito también de nombre Gabriel: él sueña con una prótesis de pierna que le permita montar de nuevo una bicicleta.

"A mí me gusta subirme a la bici (...) aquí en el bosque, no sé, hasta que me canse. Si están pasando algo así como yo que le echen ganas y que no se sientan tristes al cabo si se pueden curar”, mencionó el menor.

La señora Rosario, madre de Gabriel, resaltó la fuerza del pequeño, quien les dio una lección de vida.

"Pensábamos que de la cirugía iba a salir de otra forma, triste, devastado, y salió con una sonrisa, como lo ve, así, así con su sonrisa, como si no le hubieran hecho nada”, resaltó.

Venció lo imposible

En el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer Infantil, los pequeños se vistieron con los trajes de sus personajes favoritos para olvidar el dolor que les causan los tratamientos.

Miguel Ángel, de 6 años de edad, idolatra al personaje de caricaturas “Goku”, y su mamá la señora Aurora Ruiz lo considera igual que “el sayayín” porque es un valiente héroe que día con día trata de vencer a los males de salud que le aquejan.

"Son muy valientes (…), yo pensé que empezando su tratamiento se iba a decaer, pero no, él está bien, ahorita lleva tres meses de quimioterapia y está bien”, comentó la mamá.

Laura Vega Hernández resalta que su niña, Laura Johana, de 6 años de edad, es una guerrera que sueña llegar a sus 15 años: la menor soportó milagrosamente 2 cirugías y 9 quimioterapias para contrarrestar un cáncer que se diagnosticaba por los médicos como imposible de curar.

"Como el doctor decía lo de Johana ha sido un verdadero milagro, porque cuando llegamos ella ya lo traía hasta la cabeza y él decía que tal vez no se le quitaba ni con radiación, ni con quimioterapia”, mencionó Vega Hernández.

"Cuando sacaron su tumor salió libre de cáncer y decía el doctor que no podía creer, pero pues Dios es grande y existen los milagros nada más tenemos que seguir el tratamiento”, agregó.

***

En el Hospital Infantil de Morelia homenajearon a las más de 600 niñas y niños que padecen esta enfermedad y son atendidos como parte del programa gratuito.

Los médicos consideran a los menores como uno de los más valiosos ejemplos de dignidad humana en nuestro entorno social.